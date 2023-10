Moto Gp Giappone: gara sospesa per forte pioggia. Si riprenderà dalla griglia

(PRIMAPRESS) - GIAPPONE - Il MotoGp di Motegi in Giappone si ferma per la pioggia battente. La gara è stata interrotta quando si è alzata la Bandiera rossa a metà gara esatta della gara. La pioggia, che ha cominciato a cadere proprio sulla griglia di partenza, si è rafforzata nei giri successivi. Solo dopo che i piloti hanno fatto chiari segni impraticabilità della pista, la direzione di gara ha esposto la bandiera rossa. Al momento dello stop Martin era al comando, seguito da Bagnaia, Marc Marquez e Bezzecchi. E' attesa la decisione per la ripartenza, che avverrà dalla griglia. - (PRIMAPRESS)