Mosca: ritardi aerei negli aeroporti della capitale per attacchi di droni. In Ucraina allarme antiaereo

(PRIMAPRESS) - MOSCA - Si vanno lentamente recuperando i ritardi accumulati i ritardi nei voli per Mosca che hanno subito ritardi o cancellazioni nella notte negli aeroporti della capitale russa in concomitanza con due attacchi ucraini con droni vicino alla città. Il sindaco di Mosca, Sobyanin, ha riferito che le difese aeree russe hanno abbattuto diversi droni diretti su Mosca e nei dintorni, e che non si sono registrate vittime. Il ministero della Difesa russo ha riferito dell'abbattimento di altri droni vicino alla Crimea. Ma intanto anche in Ucraina c'è ancora attivo l'allarme antiaereo in tutto il paese per il lancio di missili da crociera da bombardieri strategici delle forze armate russe. Media locali riferiscono di esplosioni ad Odessa. Bombardamenti anche su Nikopol, nella regione di Dnipropetrovsk. Nella notte l'esercito russo ha attaccato oltre 5 volte il villaggio di Pokrovsk. Secondo Ukrinform, nelle ultime 24 ore ci sono stati oltre 30 scontri. Le forze russe hanno lanciato 8 attacchi missilistici, 57 attacchi aerei e più di 30 attacchi con lanciarazzi multipli. - (PRIMAPRESS)