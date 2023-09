Mosca: Putin incontra gli ex di Wagner per formare un corpo di volontari per combattere in Ucraina

(PRIMAPRESS) - MOSCA - Il presidente russo Putin ha chiesto ad Andrei Troshev, ex braccio destro di Prigozhin, il capo della Wagner,di formare un corpo volontari per combattere in Ucraina. Lo ha fatto sapere lo stesso Cremlino dopo l'incontro tra Putin e l'ex vice di Prigozhin dove era presente anche il vice ministro della Difesa, Evkurov. Troshev" che sarà impegnato nella formazione di unità di volontari capaci di condurre operazioni militari di vario genere, ovviamente soprattutto nella zona della operazione militare speciale", si legge nella nota del Cremlino. - (PRIMAPRESS)