Mosca, la pace si allontana dopo il vertice NATO di Vilnius. Lavrov: “Risponderemo alle minacce”

(PRIMAPRESS) - MOSCA-KIEV - Il giorno dopo il vertice NATO a Vilnius in Lituania, con le premesse di un ingresso dell'Ucraina nell'Alleanza Atlantica ma solo a conflitto terminato tra Mosca e governo di Kiev, le posizioni si tornano a fare rigide tra i due paesi. "Nella Nato ci saremo senza compromessi avverte il presidente ucraino ,Volodymyr Zelensky, che ha escluso la possibilita' di qualsiasi compromesso sulla futura adesione di Kiev alla Nato nell'ambito di possibili negoziati con la Russia sui territori. "Non scambieremo mai alcuno status per nessuno dei nostri territori, anche se si tratta di un villaggio in cui vive un nonno" avevo detto Zelensky ieri al termine del vertice Nato di Vilnius, "Non rinunceremo ai nostri territori e non li scambieremo mai con un conflitto congelato".

Da Mosca è il ministro degli Esteri russo Sergej Lavrov a smentire oggi indiscrezioni dei media secondo cui colloqui ufficiali per la pace in Ucraina potrebbero tenersi nel mese. "Non abbiamo ricevuto alcuna indicazione in merito. Si tratta probabilmente di una fake news, considerando l'intenzione di Kiev e dei suoi alleati di inasprire le ostilità". "Il vertice Nato di Vilnius ha mostrato che l'Alleanza è tornata agli schemi della guerra fredda". Ha detto Lavrov "Mosca studierà risultati del vertice e risponderà al meglio alle minacce". - (PRIMAPRESS)