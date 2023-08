Morte turista inglese: aperto un fascicolo sull’incidente in mare tra un veliero turistico e il motoscafo con a bordo la donna

(PRIMAPRESS) - FURORE (SALERNO) - È stato aperto un fascicolo dalla Procura di Salerno sulla morte di una turista inglese di 44 anni morta in Costiera Amalfitana a seguito di un grave incidente tra due imbarcazioni avvenuto nel fiordo di Furore. La donna si trovava con la sua famiglia a bordo di un motoscafo che, per cause ancora da accertare, si è scontrato con un veliero turistico che portava in gita alcune decine di persone. L'impatto violento ha sbalzato in mare la turista. Le ferite riportate ne hanno causato il decesso. Nessuno dei passeggeri del veliero turistico, invece, ha riportato conseguenze. - (PRIMAPRESS)