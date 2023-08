Mondiali Atletica Budapest: Marcel Jacobs senza pass per la finale. Chiusa la gara di oggi al 5º posto nei 100 metri

(PRIMAPRESS) - BUDAPEST - Si ferma in semifinale la corsa del campione olimpico Marcell Jacobs ai mondialli di Budapest in Ungheria. L'azzurro, reduce da una stagione con tanti problemi fisici, chiude al 5° posto la sua semifinale dei 100 (dominata dall'americano Lyles, 9"87) e fallisce l'accesso in finale. Il doppio oro olimpico di Tokyo nei 100 e nella staffetta 4x100, chiude con un solo discreto 10"05, in miglioramento rispetto al 10"15 corso ieri nel quarto di finale, ma non basta per conquistare un posto nella finale. A Marcell Jacobs ora resta una buona prestazione nella staffetta. - (PRIMAPRESS)