Moda: apre oggi Pitti Immagine Uomo a Firenze con 825 band del fashion internazionale

(PRIMAPRESS) - FIRENZE - Si apre oggi 13 giugno Pitti Immagine Uomo, la rassegna internazionale di moda maschile che nella location di Fortezza da Basso a Firenze sarà la vetrina sulle tendenze fashion e sulla nuova creatività. Sono 825 i brand di moda e lifestyle maschile presenti a questa edizione di Pitti Uomo, di cui il 43% dall'estero, in un percorso scandito da 5 sezioni: Fantastic Classic, Futuro Maschile,Dynamic Attitude, Superstyling e I Go Out. Oltre a un focus sui designer più innovativi di moda responsabile, riuniti nel progetto S|Style, e allo spazio glamour di PittiPets. A sorprendere i visitatori nel piazzale della Fortezza la scenografica rappresentazione del cinema hollywoodiano come interprete di sogni con la mega installazione del designer californiano Eli Russell Linnetz - Guest Designer di Pitti Uomo 104. - (PRIMAPRESS)