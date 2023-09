Milano: sventata rapina del ferrarista Carlos Sainz. Due sudamericani gli sfilano l’orologio ma lui li insegue

(PRIMAPRESS) - MILANO - Rapina finita bene per il pilota della Ferrari Carlos Sainz. Ieri sera il pilota era stato rapinato del suo prezioso orologio all'uscita di un hotel di Milano dove era alloggiato dopo la gara di Gp disputata sul circuito di Monza. Sainz ha Inseguito i ladri e li ha bloccati. Gli avevano sfilato l'orologio presumibilmente del valore di centinaia di migliaia di euro. E' successo in pieno centro dove è stato avvicinato da due uomini sudamericani che gli hanno strappato dal polso l'orologio. Con Sainz, all'inseguimento si sono messi anche numerosi cittadini comuni. Delinquenti presi in via Montenapoleone - (PRIMAPRESS)