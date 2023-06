Milano: mercoledì 14 i funerali di Stato di Silvio Berlusconi al Duomo. Il feretro ora ad Arcore

(PRIMAPRESS) - MILANO - Il feretro di Silvio Berlusconi, morto questa mattina alle 9,40, ha lasciato l'ospedale San Raffaele dove era ricoverato da tre giorni per una forma di leucemia che lo aveva costretto a ricoverarsi per tre volte negli ultimi mesi. Il feretro arrivato a Villa San Martino ad Arcore. Mercoledì 14 sono previsti i funerali di Stato al Duomo di Milano.

Molti i messaggi di cordoglio della politica italiana e straniera compreso un messaggio di Vladimir Putin inviato al Capo dello Stato Mattarella. La Camera e il Senato sospenderanno i lavori per 48 ore. Oggi su Rai Teche uno speciale sull'uomo, l'imprenditore e il politico. - (PRIMAPRESS)