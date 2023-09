Migranti: è in arrivo al porto di Ravenna la nave Life Support di Emergency con a bordo 28 naufraghi

(PRIMAPRESS) - RAVENNA - È in navigazione verso il porto di Ravenna la Life Support di Emergency con 28 naufraghi a bordo, soccorsi in acque internazionali in zona Sar maltese lo scorso giovedì (9 donne,8 bambini). Ravenna è a più di 4 giorni di navigazione dal punto del soccorso."Giorni in cui Life Support si è trovata lontana dall'area operativa sottolinea il capo- missione .4 giorni di navigazione per le 28 persone soccorse che erano già in acqua da più di 48 ore.Inspiegabile che ci vengano assegnati porti così lontani quando non ci sono altre navi in zona". - (PRIMAPRESS)