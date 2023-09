Migranti: Berlino sollecita l’Italia a rispettare gli accordi di Dublino giudicati “preistorici” da Steinmeier e Mattarella

(PRIMAPRESS) - BERLINO - Nemmeno a 48ore di distanza dalla visita a Roma del presidente tedesco Steinmer con Sergio Mattarella, Berlino lancia un monito all'Italia invitandola a rispettare l'intesa di Dublino "L'Italia non sta rispettando le riammissioni del sistema di Dublino. Finché non lo farà, nemmeno noi accoglieremo altri rifugiati" dall'Italia con il meccanismo di solidarietà. Così la ministra dell'Interno tedesca Faeser. Berlino aspetta che Roma "venga di nuovo incontro a noi" per adempiere ai "suoi impegni",sottolinea. "Abbiamo già accolto rifugiati dall'Italia in passato", aggiunge. Ma il Presidente Mattarella,con l'omologo tedesco Steinmeier, aveva definito il Trattato di Dublino "preistorico". Intanto proprio ieri la Corte europea aveva bocciato i respingimenti adottati dalla Francia. - (PRIMAPRESS)