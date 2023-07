Migranti: ancora disperse tre imbarcazioni al largo delle Canarie. Ricerche del Salvamento marittimo spagnolo

(PRIMAPRESS) - SPAGNA - Risultano ancora dispersi al largo delle Canarie tre imbarcazioni di migranti segnalata dall'Ong Caminando Fronteras. Una portavoce di Salvamento Maritimo ha detto che un aereo di soccorso è ancora impegnato nell'area ma "non ha trovato nulla". La guardia costiera ha anche lanciato l'avviso ad altre navi in navigazione nell'area per l'eventuale avvistamento.

Secondo l'ONG spagnola che aiuta le imbarcazioni di migranti in difficoltà, le tre imbarcazioni scomparse avrebbero lasciato la costa del Senegal nelle ultime settimane. - (PRIMAPRESS)