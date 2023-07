Migranti: altri 316 sbarcati all'alba a Lampedusa. Domani ritorno in Tunisia di von der Leyen, Meloni e Rutte

(PRIMAPRESS) - LAMPEDUSA - Continua incessante il flusso di sbarchi di migranti approfittando delle forevoli condizioni del mare verso la Sicilia. All'alba altri 316 migranti sono arrivati a Lampedusa. Le motovedette della Capitaneria di Porto hanno soccorso 7 barchini, mentre un'unità della Guardia di finanza ha agganciato una precara imbarcazione di legno con a bordo 36 persone, fra cui 4 donne e 3 minori. Sono marocchini, tunisini e siriani. Sugli 8 natanti c'erano da un minimo di 29 ad un massimo di 48 persone che hanno dichiarato di essere ivoriani, malesi, nigeriani e gambiani. Sono salpati da Sfax in Tunisia. Intanto per domani 16 luglio è prevista una nuova visita in Tunisia della Presidente della commissione Ue, Ursula von der Leyen, della Presidente del consiglio italiana, Giorgia Meloni e del premier olandese, Mark Rutte. I tre erano stati già a Tunisi l'11 giugno scorso per incontrare il presidente Saied ma i risultati di quell'incontro specie sul fronte delle immigrazioni non hanno ancora fornito risultati accettabili. - (PRIMAPRESS)