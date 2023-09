Migranti: a Lampedusa una donna partorisce sulla motovedetta ma muore il neonato. Meloni: “Lunedì CdM con misure eccezionali”

(PRIMAPRESS) - LAMPEDUSA - Tre natanti con a bordo 121 persone sono stati agganciati questa notte da una motovedetta. Erano partiti da Sfax e Zwara, in Tunisia. I migranti sono provenienti da Egitto, Siria, Sudan, Gui- nea, Camerun e Costa d'Avorio. Una donna ha partorito sulla motovedetta della Capitaneria dopo il trasbordo in alto mare, ma il neonato è deceduto poco dopo. La madre è stata trasportata al Poliambulatorio. All'hotspot di contrada Imbriacola ci sono 2.796 persone. Previsti per oggi 400 trasferimenti. Ieri l'appello della presidente del Parlamento Europeo, Metsola che ha invitato i paesi membri ad affrontare con determinazione la questione. Ma è possibile, come anticipato dalla premier italiana Meloni in un videomessaggio che lunedì prossimo il CdM potrebbe introdurre misure eccezionali. - (PRIMAPRESS)