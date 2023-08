Meteo: con l’arrivo di Poppea dalle Isole Britanniche già domani il crollo delle temperature nell’area settentrionale

(PRIMAPRESS) - ROMA - Ultime ore per il caldo africano provocato dall'anticiclone Nerone. Già a partire da domani al Nord le temperature cambieranno drasticamente per effetto del ciclone Poppea proveniente dalle Isole Britanniche che porterà aria fresca e temporali sull'Italia settentrionale per poi espandersi nei giorni successivi al resto della Penisola. Con Poppea la temperatura potrebbe scendere di 15 o 20 gradi rispetto alle massime di questi giorni. Lo zero termico scenderà verso i 2800/3000 metri, rispetto ai circa 5000 attuali. - (PRIMAPRESS)