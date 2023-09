Mediazione Vaticano conflitto Ucraina: Podolyak: “Il Papa non è credibile. È filorusso”

(PRIMAPRESS) - KIEV (UCRAINA) - L'Ucraina è sempre più orientata a rifiutare la mediazione del Vaticano per porre fine alla guerra con la Russia. "Nessun ruolo per di mediazione per il Papa, è filorusso, non credibile", ha detto il consigliere presidenziale ucraino Myhailo Podolyak. A determinare la chiusura di Kiev all'iniziativa di pace voluta da Papa Francesco,secondo Podolyak ci sarebbero,anche gli investimenti della Russia nello Ior.Le dichiarazioni di Podolyak sono state rilasciate in una trasmissione sul canale 24 ucraino rilanciate sul sito vaticano. Dichiarazioni dure e improvvide che rischiano di aprire una frattura con il governo italiano e l'appoggio che più volte Meloni ha ricordato nei suoi interventi. - (PRIMAPRESS)