Matricidio a Roma: un 59enne ha ucciso e nascosto la mamma in un armadio. L’uomo a Regina Coeli in attesa dell’arresto

ROMA - Un uomo di 59 anni ha ucciso la madre e ha nascosto in un armadio il cadavere chiuso in un sacco. In seguito l'uomo ha avvertito telefonicamente i carabi- nieri che sono intervenuti in un appartamento nel quartiere di Primavalle dove hanno ritrovato il corpo della donna di 88 anni nella camera da letto. L'autore dell'omicidio è stato arrestato e verrà trasferito in stato di fermo presso il carcere di Regina Coeli in attesa della convalida dell'arresto. Sul posto sono in corso i rielievi tecnico-scientifici.