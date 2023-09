Marche: avvertita una scossa al largo di Ancona e Pesaro di magnitudo 3.9. Nessun danni a strutture

(PRIMAPRESS) - ANCONA- Terremoto,scossa 3.9 largo costa Marche Un terremoto di magnitudo 3.9 è stato avvertito nella zona della costa marchigiana anconetana. E' stato localizzato dalla sala sismica IGV. La scossa sarebbe stata registrata a 20 km al largo di Ancona e Pesaro in mare. Si è verificata nell'area della zona in cui il 9 novembre 2022 si verificarono due scosse forti. Al momento non si registrano danni a persone o cose. Ma i mobili in alcune case hanno tremato e i lampadari hanno avuto oscillazioni. - (PRIMAPRESS)