Maltempo: ancora per 48 ore il Nord nella morsa di Poppea. Al Sud vento e siccità alimentano gli incendi

(PRIMAPRESS) - ROMA - È ancora allerta maltempo al Nord con previsioni di forti precipitazioni temporalesche per 48 ore. La Lombardia è ancora in allerta rossa in particolare in Valchiavenna, Prealpi Varesine e Occidentali. Nella notte notte evacuate alcune famiglie, per una frana nel Varesotto. Esondato un torrente in Valtellina. Neve al Sestriere. Al Sud, vento e siccità alimentano gli incendi, in particolare in Sicilia. Saltai 120 voli per il forte vento. - (PRIMAPRESS)