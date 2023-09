Linea Verde Rai approda a Pesaro. Isoardi e Caradonna turiste non per caso nella città di Rossini e della Sonosfera

(PRIMAPRESS) - PESARO - Elisa Isoardi e Monica Caradonna fanno tappa nelle Marche, a Pesaro, la città di Gioacchino Rossini nominata Capitale della Cultura 2024. Sarà un tributo al grande compositore, nella puntata di “Linea verde life”, in onda domani sabato 30 settembre alle 12.30 su Rai 1. Le conduttrici visiteranno, infatti, il Conservatorio di Pesaro dedicato a Rossini e scopriranno i suoni della foresta primaria grazie alla Sonosfera, una semisfera ad alta tecnologia acustica dove il visitatore viene immerso completamente nei suoni della natura. La Sonosfera è inserita nel progetto di Pesaro CTE Square, il laboratorio di trasferimento delle tecnologie emergenti ad imprese del territorio.

Nel programma Rai non mancherà l'attenzione per il mare con una start up tutta pesarese impegnata a monitorare i fondali marini. E poi, la gastronomia, che a Pesaro ha un grande spirito guida, Gioacchino Rossini, gran musicista è vero, ma anche estimatore dei piaceri della vita. - (PRIMAPRESS)