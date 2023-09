La Lega a Pontida tra nuova visione europeista di Salvini e le “libertà” di Marine Le Pen

(PRIMAPRESS) - PONTIDA (BERGAMO) - Al tradizionale raduno leghista di Pontida che si svolge ogni anno dal 1990 quest'anno c'è la leader francese di Rn, Marine Le Pen. "Rappresental'Europa che vogliamo", ha affermato il ministro e vicepremier Matteo Salvini aggiungendo che "sarebbe delittuoso" che il centrodestra italiano sia diviso in Ue. La Le Pen, invece nel suo intervento pone l'accento sull'unità di italiani e francesi in difesa delle libertà. Tra gli altri sono intervenuti ministri, governatori, capigruppo e una rappresentanza di sindaci. Omaggi alla memoria di Roberto Maroni, Silvio Berlusconi, Maria Giovanna Maglie. Al suo arrivo Salvini, prima dell'inizio della manifestazione, ha girato per il pratone, scattando selfie con i militanti. "Colpo d’occhio eccezionale, ci sono ancora decine di pullman che stanno parcheggiando", ha detto. "Che sia una bellissima giornata. Grazie a voi per esserci. buona Pontida e viva la Lega", l'augurio alla folla radunata. Secondo la Lega, sono 100 mila le persone presenti. - (PRIMAPRESS)