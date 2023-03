Istat: l'inflazione cala e passa dal 9,1% al 7,7% di febbraio. Sale l'inflazione di fondo ma non tocca il carrello

(PRIMAPRESS) - ROMA - Prosegue la fase di calo dell'inflazione, che a marzo scende al 7,7% dal 9,1% di febbraio, influenzata dalla dinamica in discesa dei prezzi dell'energia. Così la stima preliminare Istat. E' il livello più basso degli ultimi mesi. Su base mensile l'indice segna -0,3%. Ma l'inflazione di fondo, al netto di di energetici e alimenti freschi,sale a +6,4% dal +6,3%. Il calo dei prezzi non si riflette sul carrello della spesa, con aumento tendenziale dei prezzi stabile al 12,7%, ben 5 punti in più rispetto al tasso d'inflazione. - (PRIMAPRESS)