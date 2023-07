Israele: questa sera il presidente Netanyhau si sottoporrà ad un intervento di pacemaker allo Sheba Medical di Ramat Gan

(PRIMAPRESS) - ISRAELE - Il presidente israeliano, Benjamin Netanyahu è tornato in ospedale per l'installazione di un pacemaker presso lo Sheba Medical Center di Ramat Gan dove era stato già ricoverato una settimana fa per un forte dolore al petto. Lo rende noto lo stesso Netanyahu in un breve video sul suo profilo Facebook. Una settimana fa il presidente israe- liano era stato ricoverato dopo un malore.I sanitari avevano parlato di una disidratazione scegliendo di installare un holter per il monitoraggio cardiaco. Ma, spiega Netanyahu,"i medici mi hanno detto che devo mettere un pacemaker già da stasera". - (PRIMAPRESS)