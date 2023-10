Israele: incontro dei vertici Ue con la leadership del paese della Stella di David per esprimere solidarietà

(PRIMAPRESS) - ISRAELE - I vertici europei arriveranno questa mattina Tel Aviv per incontrare i rappresentanti del governo israeliano. "La presidente della Commissione Ue Ursula von der Leyen e la presidente del Parlamento europeo Roberta Metsola saranno in Israele per esprimere solidarietà alle vittime degli attacchi terroristici di Hamas e per incontrare la leadership israeliana". Lo comunica la Commissione Ue in una nota. Atteso anche il ministro degli Esteri italiano Tajani e gli omologhi di Canada e Germania, Mélanie Joly e Baerbock. - (PRIMAPRESS)