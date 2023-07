Israele: il premier Netanyhau ricoverato d’urgenza al centro Sheba per un dolore forte al petto

(PRIMAPRESS) - ISRAELE - Il primo ministro israeliano Benjamin Netanyahu è stato ricoverato d'urgenza in ospedale per forti dolori al petto. "Si trova in buono stato e si sta sot-toponendo a esami medici" ha riferito in un comunicato il suo ufficio senza fornire maggiori dettagli. Il Centro medico Sheba, dove si trova, è l'ospedale più grande di Israele e si trova a Ramat Gan, nei pressi di Tel Aviv. Il primo ministro, 73 anni, vi è giunto dopo che aveva riferito ai familiari che non si sentiva bene. - (PRIMAPRESS)