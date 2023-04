Israele: il paese si ferma in silenzio nella ricorrenza della Shoah che ricorda la rivolta del Ghetto di Varsavia

(PRIMAPRESS) - ISRAELE - Tel Aviv, Gerusalemme, Haifa, Beer Sheva, Eilat. Il suono di una sirena irrompe sui suoni quotidiani delle città d'Israele per fermare ogni attività. Due minuti di silenzio nel quale il paese si ferma per ricordare la Shoah. In questo giorno (18 aprile 1943) iniziò l'eroica rivolta degli ebrei confinati nel Ghetto di Varsavia. Esso cade una settimana dopo la fine della festa di Pesach e una settimana prima di Yom Hazikaron–giorno del ricordo dei soldati di Israele caduti in guerra. - (PRIMAPRESS)