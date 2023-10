Israele: descalation e appello ad Hamas per il rilascio degli ostaggi dal Papa e Tajani, oggi in Egitto

(PRIMAPRESS) - ISRAELE - Descalation e appello per il rilascio degli ostaggi sono due richieste che arrivano contemporaneamente dal Governo italiano e dal Papa. Al segretario generale della Lega araba "ho chiesto la priorità assoluta di salvare la vita degli ostaggi in mano a Hamas. Lavoriamo perché non ci sia una fine tragica". Così il ministro degli Esteri e vicepremier Tajani dopo l'in- contro al Cairo con Ahmed Abdul Gheit. Al segretario della Lega araba, Tajani ha "ribadito la ferma condanna per l' attacco terroristico di Hamas e chiesto di fare il possibile per la de-escala- tion del conflitto e per impedire che si allarghi al Libano". "Favorevoli ai corridoi umanitari per i prigionieri".

Sarebbero 60 gli ostaggi israeliani in mano ai miliziani di Hamas a Gaza. Si tratta di militari e i civili, ha detto il portavoce militare Hagari. In ospe- dale 471 dei 3.007 feriti. Ospedali di Gaza al collasso, riferisce Medici senza frontiere. Almeno 5.000 i feriti e nella Striscia gli ospedali sono a corto di acqua,luce e carburante Questo scarseggia anche nell'ultima centrale elettrica di Gaza, che quindi non può più produrre energia. L'Anp la fermerà alle 14 (le 13 in Italia).

Dalla Città del Vaticano, nell'udienza del Santo Padre, l'appello ad Hamas per il rilascio degli ostaggi:" Seguo con dolore e apprensione quanto sta succedendo in Israele e Palestina. Tante persone uccise, altre ferite.Pre- go per quelle famiglie che hanno visto trasformare un giorno di festa in un giorno di lutto". Così il Papa al ter- mine dell'udienza generale. "Chiedo che gli ostaggi vengano subito rilasciati". Occorre "una pace costruita sulla giu- stizia", ha detto. "E' diritto di chi è attaccato di difendersi, ma sono molto preoccupato per l'assedio totale in cui vivono i palestinesi a Gaza, dove pure ci sono state molte vittime innocenti". - (PRIMAPRESS)