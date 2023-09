Infermiera uccisa a Roma: l’omicidio della 52enne nel quartiere Trionfale. Forse movente passionale

(PRIMAPRESS) - ROMA - Un'infermiera di 52 anni è stata uccisa a coltellate questo pomeriggio nel quartiere Trionfale-Primavalle a Roma. Il cadavere della donna è stato trovato in un condominio in una pozza di sangue. La vittima lavorava in un ospedale della zona. Il cadavere presenta alcune ferite d'arma da taglio in punti vitali. Sul posto sono arrivate le volanti della Questura di Roma e la sezione omici della squadra mobile. Tra le piste seguite dagli investigatori anche quella passionale. - (PRIMAPRESS)