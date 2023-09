Incontro Putin-Erdogan a Sochi nel segno della “politica del grano” e delle relazioni africane

(PRIMAPRESS) - SOCHI (RUSSIA) - L' incontro nella città di Sochi nella Russia Meridionalec, tra il presidente Vladimir Putin e l'omologo turco, Erdogan sarà incentrato su export del grano, questione centrale negli equilibri e partenariati con l'Africa Centrale. "So che verrà discusso l'accordo sul grano, siamo disposti a negoziare sulla questione": lo ha detto il presidente Putin ricevendo a Sochi, sulla costa russa del Mar Nero, l'omologo turco Erdogan "Tutti aspettano i risultati di questo incontro", ha detto Erdogan per poi aggiungere: "Credo che il comunicato che daremo al punto stampa sarà un importante passo per il mondo intero, soprattutto per i Paesi africani". "Pronti ad inviare grano gratis ai paesi africani". Diranno a conclusione i due capi di governo. Erdogan: "Kiev dialoghi con Mosca""Naturalmente l'Ucraina deve ammorbidire il suo approccio per potere compiere dei passi insieme alla Russia". Lo ha detto il presidente turco Erdogan durante una conferenza stampa congiunta con il suo omologo russo Putin al ter mine dell'incontro di oggi a Sochi.La Turchia è pronta a fare la sua parte affinché la Russia e l'Ucraina abbiano negoziati diretti di pace,ha affermato. - (PRIMAPRESS)