Incendio Corano: espulso l’ambasciatore svedese in Iraq. Ue: “queste azioni non riflettono il nostro pensiero”

(PRIMAPRESS) - IRAQ - Dopo l'incendio del Corano in Svezia da parte di attivisti in una protesta autorizzata dalla polizia, il governo iracheno ha espulso l'ambasciatore svedese in Iraq e ha richiamato il proprio dalla capitale europea. La notizia del rogo -il secondo in poche settimane- ha portato all'assalto dell'ambasciata svedese a Baghdad. La dimostrazione, nel pomeriggio davanti all'ambasciata irachena di Stoccolma, è confermata salvo rischi di ordine pubblico, dice un portavoce della polizia. Il rogo del Corano "non riflette in alcun modo l'opinione Ue",dice Bruxelles. - (PRIMAPRESS)