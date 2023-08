Incendi alle Hawaii per l’uragano Dora. Sei vittime e abitanti in fuga. È stato d’emergenza

(PRIMAPRESS) - HAWAII - Ancora focolai di incendi alle Hawaii dove sono almeno 6 le vittime a Maui. Diverse persone per sfuggire alle fiamme si sono gettati nell'oceano e altri si sono dati alla fuga in auto provocando pericolosi ingorghi. I roghi sono stati alimentati dall'uragano Dora. E ora nell'Arcipelago è stato dichiarato lo stato di emer- genza: ordinate evacuazioni. Il fuoco ha divorato case e aziende, in particolare nella città turistica di Lahaina. La rete ospedaliera di Maui è intasata da pazienti che hanno riportato ustioni o inalazione di fumo. Lo comunica il vice governatore, Luke. - (PRIMAPRESS)