Immigrazione, Visco (Banca d’Italia): “Un fenomeno complesso che va gestito senza slogan)

(PRIMAPRESS) - CHIETI - "L'invecchiamento della popolazione ci impone di essere aperti" all'immigrazione ma "è un processo complesso che va governato e gestito con attenzione e lungimiranza e non con slogan". Lo afferma il governatore della Banca d'Italia Ignazio Visco alla manifestazione 'Mani Visibili' a Lanciano (Chieti) ricordando come in "Giappone l'immigrazione era un tabù e ora,da qualche anno, hanno un piano" dettagliato. Le politiche dell'immigrazione devono esser "parte del sentire comune di tutti" ha aggiunto.