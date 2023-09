Grano: arrivata in Turchia una seconda nave di grano che ha utilizzato il corridoio ucraino

(PRIMAPRESS) - ISTANBUL - Ha fatto il suo ingresso nel porto di Istanbul il secondo carico di grano ucraino via Mar Nero. Di fatto non ci sono stati i temuti attacchi ventilati dalla Russia sulle navi in entrata ed uscita dall'Ucraina. E' la seconda nave che utilizza un corridoio marittimo istituito da Kiev per aggirare il blocco della Russia, che si è ritirata a luglio da un accordo internazionale, con la mediazione di Erdogan, che permetteva l'esportazione di prodotti agricoli ucraini nel Mar Nero. - (PRIMAPRESS)