Genova: riaperta la A12 tra Recco e Genova Nervi dopo la chiusura per l’incendio di un bus

(PRIMAPRESS) - GENOVA - È stata riaperta questa mattina alle 06:00 la galleria Monte Giugo, al km 15 della A12 tra Recco e Genova Nervi, ripristinata in seguito ai danni causati dall'incendio di un pullman all'interno del fornice. La prima corsia all’interno del tunnel era stata aperta venerdì alle 13.30, rispettando le tempistiche preventivate. Nella notte appena trascorsa i lavori sono proseguiti per consentire di restituire al traffico anche la seconda corsia in vista del controesodo domenicale. L’apertura arriva con diverse ore di anticipo grazie ai tecnici e alle maestranze di Aspi che hanno lavorato incessantemente per poter riaprire nel minor tempo possibile ha sottolineato l'Ad di Autostrade, Tomasi. - (PRIMAPRESS)