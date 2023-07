Florida: nuove rilevazioni in mare dopo i 38 gradi registrati ieri dalla boa-termometro

(PRIMAPRESS) - FLORIDA (USA) - Un'intera comunità scientifica Usa in allarme per i 38 gradi di temperatura registrati ieri da una boa-termometro ad oltre 40 miglia dalle coste della Florida. Nei prossimi giorni verranno effettuate altre misurazioni per verificare questa situazione eccezionale. Questo picco di temperatura è stata registrata a una profondità di 1,5 metri e per una durata di circa due ore. Da diverse settimane le acque intorno alla punta meridionale della Florida registrano temperature altissime, oltre i 32 gradi, fenomeno che sta preoccupando gli scienziati. - (PRIMAPRESS)