Femminicidio Vefa: trovato morto a San Casciano Val di Pesa l’ex marito ricercato per l’uccisione della donna

(PRIMAPRESS) - FIRENZE - L'ex marito di Klodiana Vefa, la donna di 37 anni uccisa la sera di giovedì scorso a Castelfiorentino, in provincia di Firenze, è stato trovato morto. Alfred Vefa era sospettato dell'omicidio della donna ed era ricercato da due giorni in tutta la Val di Pesa. Il suo corpo è stato trovato intorno alle 4 del mattino in una zona isolata del comune di san Casciano in Val di Pesa. Secondo i carabinieri, si è tolto la vita sparandosi presumibilmente con la stessa arma utilizzata per uccidere la sua ex moglie. Lasciano 2 figli. - (PRIMAPRESS)