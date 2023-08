Europei Volley: l’Italia vola a Bruxelles per le Final Four. Battuta la Francia 3-0

(PRIMAPRESS) - FIRENZE - L'Italia femminile della pallavolo continua la sua corsa agli Europei con un pass per Bruxelles dopo la vittoria di questa sera per 3-0 con la Francia, bissando la vittoria per 3-0 contro la Spagna. Ora, dunque è final Four. Una vittoria che ha spalancato alle azzurre le porte di Bruxelles, con una partita che ha divertito nonostante il secco 3-0. Le ragazze di coach Davide Mazzanti sognano in grande e si presentano all'appuntamento con un ruolino di marcia impeccabile.

Il C.T. della nazionale Mazzanti soddisfatto: "Sprecato qualche alzata all'inizio ma poi tutto ha preso il suo verso. C'è un grande affetto per la squadra che ci riempie di gioia". - (PRIMAPRESS)