European Sport of City 2023: i riconoscimenti nel Salone d'Onore del Coni con oltre 60 sindaci ed assessori

(PRIMAPRESS) - ROMA - Consegnate al Salone d'Onore del CONI, le bandiere di riconoscimento alle "città dello Sport" in occasione del Gala ACES Europe con la premiazione delle European City of Sport. Alla manifestazione hanno preso parte insieme al Presidente di ACES Europe, Gianfrancesco Lupattelli, il Presidente del CONI Giovanni Malagò, il Presidente CIP Luca Pancalli e il Presidente di Sport e Salute Vito Cozzoli. Nel corso della manifestazione sono state assegnate le Benemerenze dello Sport ai Comuni italiani riconosciuti, per il 2022 e 2023, European City/Town/Community of Sport. La premiazione è stata anticipata dai saluti istituzionali delle autorità sportive e dalla presentazione delle European Region of Sport, partendo dal Piemonte Regione Europea dello Sport 2022 proseguendo con le candidature delle Regioni Veneto e Liguria per gli anni 2024 e 2025. Menzione a parte per il Comune di Genova, presente con l'Assessore allo Sport Alessandra Bianchi: il capoluogo ligure sarà Capitale Europea dello Sport nel 2024 e ha ritirato nella giornata odierna la bandiera come Honorific Mediterranean Capital of Sport. Un obiettivo che vorrà raggiungere anche Napoli, candidata come Capitale Europea dello Sport per il 2026 insieme alla spagnola Saragozza e alla georgiana Tbilisi. Chiusura dedicata alle Comunità riconosciute per il 2024 come European Community of Sport e ai Municipi italiani candidati per il 2025, con quest'ultimi che hanno ricevuto al Salone d'Onore la targa ufficiale di candidatura.

"Il successo di ACES Europe lo si deve alla lungimiranza del Presidente Lupattelli - le parole del Presidente Giovanni Malagò - che da oltre venti anni promuove in tutta Europa i titoli delle European City of Sport".

"Lo sport deve essere di tutti e per tutti - ha commentato il Presidente e AD di Sport e Salute Vito Cozzoli - lo sport deve essere inteso come strumento di rigenerazione urbana e crescita del territorio".

"Il mio pensiero va ai Sindaci dell'Emilia Romagna colpiti duramente in questi giorni - ha commentato l'On. Roberto Pella, Vice Presidente Vicario ANCI - collaboriamo in sinergia con ACES che da anni porta avanti la valorizzazione dei territori attraverso lo sport"."I tanti Sindaci e Comuni presenti oggi al Salone d'Onore del CONI premiamo lo sforzo delle Amministrazioni Comunali che attraverso le loro politiche sanno valorizzare il connubio tra sport, salute, benessere ed inclusione".Ha commentato Presidente ACES Europe-MSP Italia Gian Francesco Lupattelli.

Oltre alla premiazione dei Municipi italiani, durante il Gala ACES Europe sono state consegnate le Benemerenze dello Sport 2023 ad atleti, dirigenti e giornalisti che si sono contraddistinti nello sport italiano in questi anni. Tra i premiati, il Presidente dell'Assemblea Capitolina Svetlana Celli, il Presidente del Consiglio Regionale del Lazio Antonio Aurigemma, il Responsabile Nazionale Danza MSP Italia e volto televisivo Samuel Peron e Paolo Carito, direttore generale della Fondazione EuroRoma 2024 per i prossimi Europei di Atletica Leggera in programma a Roma dal 7 al 12 giugno 2024: “Ricevere il premio Benemerenza dello Sport gratifica il percorso professionale e i sacrifici fatti fin qui. Soprattutto, rappresenta un forte stimolo per ciò che ci attende, e rafforza il senso di responsabilità rispetto ai prossimi obiettivi in vista degli Europei di Atletica leggera del prossimo anno. Insieme allo staff della Fondazione EuroRoma 2024 puntiamo a rendere gli Europei un evento diffuso, coinvolgente e innovativo”, le sue parole a margine della Cerimonia. - (PRIMAPRESS)