Estradizione papà Saman: Shabbar Abbas trasferito oggi a Roma. Domani sarà rinchiuso in un penitenziario emiliano

(PRIMAPRESS) - ROMA - È atterrato questa mattina all'aeroporto romano di Ciampino, l'aereo su cui viaggiava scortato Shabbar Abbas,l'uomo accusato dell'omicidio di sua figlia Saman. L'uomo è stato preso in consegna dalla polizia penitenziaria e già trasferito in carcere a Roma. Ma poi la sua destinazione finale sarà in un penitenziario emiliano. A Reggio Emilia dovrà rispondere dell'omicidio della figlia, assieme a sua moglie Nazia Shaeen, latitante in Pakistan, al fratello Hasnain Danish e a due suoi nipoti. - (PRIMAPRESS)