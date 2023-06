Emilia Romagna: allerta rossa dalla mezzanotte di oggi per possibili piene dal modenese a Rimini

(PRIMAPRESS) - EMILIA ROMAGNA - Domani allerta rossa piene in Emilia Romagna. Dalla mezzanotte di oggi a quella di domani per piene dei fiumi nelle province di Reggio Emilia, Modena, Bologna, Ferrara, Ravenna, Forlì-Cesena e Rimini. E' invece per frane e piene dei corsi minori nelle province di Parma, Reggio Emilia, Modena, Bologna, Ravenna, Forlì-Cesena e Rimini. L'allerta è arancione invece per piene dei fiumi nel Parmense, nel Reggiano,nel Modenese,nel Bolognese e nel Ferrarese; allerta arancione ma per i corsi minori nel Ravennate,Riminese e Forli-Cesena - (PRIMAPRESS)