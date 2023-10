Emergenza taxi: i Comuni di Milano e Roma critiche con il governo sulla questione licenze

(PRIMAPRESS) - ROMA - È emergenza taxi da Milano a Napoli con un braccio di ferro di Comuni anche con il governo. "Decreto fatto male. Se la legge è cambiata il comune di Milano agirà". Così il sindaco Sala dopo la risposta del ministro Salvini al question time alla Camera."Fino a stamane pensavamo di dover attendere l'autorizzazione della Regione.La legge è cambiata? Io francamente non lo so.Se sarà così bene, noi agiremo". Sull'aumento delle licenze dei taxi "il decreto è stato fatto male ed è inutilizzabile-incalza il sindaco di Roma Gualtieri-con la procedura nuova perde- remmo risorse.Ci hanno tenuti fermi due mesi per fare norme che non servono".

Queste le posizioni di Sala e Gualtieri dopo l'intervento del ministro dei Trasporti Salvini al question time di oggi: "Nessun comune ha ancora pubblicato i bandi per le licenze incrementali dei taxi, abbiamo dato loro la possibilità di aumentare fino al 20% le licenze. A questo punto spetta ai sindaci, attendo di capire cosa voglia fare il sindaco di Roma, visto che qua c'è un'evidente carenza di mezzi pubblici in servizio. Non ci sono più scuse".

