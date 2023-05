Emergenza Emilia Romagna: vertice alla Protezione Civile con Musumeci e collegamento da Tokyo di Meloni

(PRIMAPRESS) - ROMA - Sul maltempo in Emilia-Romagna, si è terra alle 16 un vertice alla Protezione civile, presieduto dal ministro Musumeci a cui ha partecipato la premier Meloni che si è collegata dal Giappone, dov'è per il G7. Da remoto anche il presidente della Regione Bonaccini. La premier ha ribadito "massima disponibilità" da parte del Governo. Nel pomeriggio riuniti i ministri Lollobrigida e Calderone e il vice Leo, per concordare provvedimenti di sospensione degli obblighi in materia fiscale e contributiva, annuncia Musumeci. Nelle azioni del governo anche un piano per la sistemazione di infrastrutture danneggiate. - (PRIMAPRESS)