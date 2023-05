Emergenza alluvione: il CdM estende gli interventi anche a Marche e Toscana. Stanziati 4 milioni

(PRIMAPRESS) - ROMA - il Consiglio dei Ministri lampo, a cui ieri sera ha partecipato la premier Meloni dopo essere rientrata dal sopralluogo aereo con Ursula von der Leyen sulle zone alluvionate, ha esteso il terroritorio in stato di emergenza emergenza anche a Marche e Toscana anche loro colpiti dalle alluvionI. Questo è frutto di una riunione lampo del governo a Palazzo Chigi. Per i primi interventi di soccorso alla popolazione sono stati stanziati 4 milioni di euro, a valere sul Fondo per le emergenze nazionali. Altri 4 milioni con stessa finalità per 4 comuni toscani. - (PRIMAPRESS)