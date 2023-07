Elezioni Spagna: Socialisti e Pp appaiati nei primi dati scrutinati. Vox al terzo posto

(PRIMAPRESS) - SPAGNA - I primi dati delle elezioni in Spagna per il rinnovo del Parlamento, vedrebbe i socialisti alla pari col Partito popolare. Terzo Vox e quarto Sumar. Lo riferisce il ministero dell'Interno. Sumar è la coalizione di sinistra guidata da Yolanda Diaz e Vox è l'estrema destra, il cui leader è Santiago Abascal. Non vi è comunque una maggioranza assoluta. L'affluenza alle urne si è attestata al 68,49%, 2,26 punti in più rispetto alle precedenti consultazioni del 2019. - (PRIMAPRESS)