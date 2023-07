Egitto, condanna Zaki: oggi al Colosseo presidio di Amnesty International. Ecco quanto dovrà scontare in carcere

(PRIMAPRESS) - ROMA - Oggi pomeriggio alle 17,30 si terrà al Pantheon un presidio di Amnesty International per Patrick Zaki, all'indomani della condanna a tre anni per lo studente egiziano laureato all'Università di Bologna. La mobilitazione è in piazza al Pantheon. Il gruppo Eipr-Egyptian Initiative for Personal Rights, che ha sostenuto Zaki in aula, rileva che la sentenza è inappellabile ma non definitiva senza ratifica del presidente Al-Sissi, che può anche annullarla o cambiarla.Dai 36 mesi vanno tolti i 22 già trascorsi da Zaki in custodia preventiva. - (PRIMAPRESS)