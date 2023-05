Egitto: ancora un rinvio per il processo di Patrick Zaki. È il decimo rinvio

(PRIMAPRESS) - EGITTO - A Mansura, in Egitto, ancora un rinvio nel processo a carico di Patrick Zaki che dovrà tornare in aula il 18 luglio. la prima udienza del processo a carico di Patrick Zaki l’attivista e studente egiziano dell’università di Bologna che era stato detenuto in Egitto dal febbraio del 2020 al dicembre del 2021 con motivazioni politiche. È la decima volta che l’udienza viene rinviata, cosa che impedisce a Zaki di difendersi in tribunale dalle accuse che gli sono state rivolte. Nel caso di martedì il giudice non si è nemmeno presentato in tribunale, hanno fatto sapere i legali di Zaki.

Zaki è accusato di «diffusione di notizie false dirette a minare la pace sociale», «incitamento alla protesta sociale senza permesso», «istigazione a commettere atti di violenza e terrorismo», «gestione di un account social che indebolisce la sicurezza pubblica» e «appello al rovesciamento dello stato», accuse giudicate false e pretestuose dagli osservatori indipendenti: se condannato, rischia una pena fino a 5 anni di carcere.