Educazione motoria nelle scuole, Abodi: “Assunzione a tempo indeterminato per 1.740 docenti”

(PRIMAPRESS) - SCUOLA, MINISTRO ABODI: ASSUNZIONE DOCENTI EDUCAZIONE MOTORIA IMPORTANTE PASSO IN AVANTI NEL PERCORSO CRESCITA SPORT ROMA - “La pubblicazione del bando finalizzato all'assunzione a tempo indeterminato di 1.740 docenti di Educazione motoria nelle classi della quarta e quinta della scuola elementare, mi offre l'opportunità di ringraziare il collega dell'Istruzione e il Merito, Giuseppe Valditara, e il suo Ministero, per un importante passo in avanti nel percorso di crescita della presenza dello sport nella scuola pubblica. La collaborazione quotidiana con il ministro Valditara sono certo che, passo dopo passo, porterà buoni frutti a beneficio del benessere psico-fisico di studentesse e studenti che frequentano le scuole italiane. Il comune obiettivo di mandato, che condivido nel rispetto dei ruoli con il collega Valditara, è di poter garantire, entro il 2027, l'educazione motoria anche nei programmi didattici dei primi tre anni della scuola elementare, nei quali ancora non è prevista, confidando che migliori anche il numero di ore settimanali dedicate all'attività motoria e all'educazione fisica nella scuola primaria, di primo e secondo grado”, lo dichiara il Ministro per lo Sport e i Giovani, Andrea Abodi. - (PRIMAPRESS)