Demographic Summit in Ungheria: la premier Meloni nell’incontro con Orban “Sulla famiglia dobbiamo avviare un processo culturale”

(PRIMAPRESS) - UNGHERIA - Intendiamo governare per molti anni. Il nostro governo ha come priorità aumentare le nascite, sostenere le famiglie per un futuro che sia migliore del pre- sente".Così la premier Meloni,in Unghe- ria per il Demographic Summit.Poi l'incontro con il premier Orban, Sulla famiglia "vogliamo avviare un cambiamento culturale".L'Ungheria "è un esempio perfetto contro il calo della natalità.Servono scelte coraggiose, in- vestimenti".Ricorda gli attacchi quando si definì cristiana e madre. "Ma molti hanno ritenuto quelle parole buone". - (PRIMAPRESS)