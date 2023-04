DEF: Meloni conferma un CdM per il 1º Maggio e convoca i sindacati per la vigilia

(PRIMAPRESS) - ROMA - Dopo lo scivolone di ieri alla Camera della mancata approvazione del Documento economico finanziario, là premier Meloni ha chiesto che il Def venga approvato dal Parlamento "nei prossimi giorni, nelle prossime ore manterremo il nostro impegno" compreso il Cdm del 1° maggio che "per me è confermato". Così avrebbe detto il presidente Meloni in una conversazione informale con i cronisti nel suo hotel a Londra. "Il primo maggio è il giorno della festa dei lavoratori e vogliamo un segnale sul mondo del lavoro. Abbiamo convocato anche i sindacati per domenica sera, mi dispiace ma questi erano i tempi. Dunque la vigilia della festa dei lavoratori sarà una impegnativa giornata di lavoro. - (PRIMAPRESS)