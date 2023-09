Cinema: il thriller “Vita segreta di Maria Capasso” con Luisa Ranieri riaccende la questione degli “eroi criminali” in Tv

(PRIMAPRESS) - ROMA - Domani 5 settembre su Rai Movie andrà in onda il film che segna il ritorno di Salvatore Piscicelli dietro la macchina da presa, con Luisa Ranieri in versione crime, il thriller di ambientazione camorristica con “Vita segreta di Maria Capasso”. L’autore traspone sul grande schermo il suo omonimo romanzo, mescolando, come nella tradizione popolare partenopea, melò e camorra: la lotta per la sopravvivenza di una madre vedova, disposta a tutto per il bene della sua famiglia, interpretata da un’intensa Luisa Ranieri, si risolve qui in una spregiudicata ascesa sociale che non si arresta nemmeno di fronte al crimine e all’omicidio. Nel cast anche Daniele Russo, Luca Saccoia, Marcella Spina, Roberta Spagnuolo, Nello Mascia. Il film, tuttavia, ripropone la questione sollevata da alcune domunità locali di madri del napoletano, come accaduto di recente a Caivano cittadina protagonista degli abusi su due minorenni dove è stato puntando il dito contro le troppe serie Tv su camorra che rischiano di far diventare eroi i giovanissimi personaggi cattivi e criminali delle fiction. - (PRIMAPRESS)